Севастопольцы направили в банки более 700 обращений о кредитных каникулах

С момента вступления в силу Федерального закона от 03.04.2020 №106-ФЗ жители города федерального значения Севастополя и индивидуальные предприниматели направили в банки более 700 обращений о предоставлении кредитных и ипотечных каникул. Кредитные организации одобрили 63% поступивших обращений, уже реструктуризировано 429 кредитов на сумму 67 млн рублей. В предоставлении льготной отсрочки отказано 208 заявителям. Причина отказа – превышение установленного максимального размера кредита (100% случаев).

За льготной отсрочкой можно обратиться к кредитору в любой день до 30 сентября этого года. Но напоминаем, что данной формой реструктуризации задолженности в рамках одного договора можно воспользоваться только один раз. Закон не ограничивает число кредитных договоров, по которым может быть предоставлен льготный период, – подчеркивает управляющий Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан. – Важно помнить, что по окончании кредитных каникул необходимо будет вернуться к регулярным выплатам по новому графику, рассчитанному кредитором.

В соответствии с законом 106-ФЗ, поясняют в пресс-службе Отделения по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации, кредитные каникулы могут получить те севастопольцы, чей доход снизился не меньше чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году, сумма кредита не должна превышать установленный Правительством РФ максимальный лимит. Так, максимальный размер:

по ипотеке составляет 2 млн рублей,

по автокредиту – 600 тыс. рублей,

по потребительскому кредиту – 250 тыс. рублей (для индивидуальных предпринимателей лимит – 300 тыс. рублей),

по кредитной карте – 100 тыс. рублей.

В качестве мер поддержки населения в нынешних условиях Центральный банк Российской Федерации также рекомендовал кредитным организациям применять иные формы реструктуризации займов: уменьшение размеров и сроков платежей, и другие собственные смягчающие программы.