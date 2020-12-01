Севастопольцы о незаконных действиях коллекторов могут сообщить в УФССП России по Севастополю

Судебные приставы УФССП России по Севастополю напоминают, что в случаях нарушения коллекторами действующего законодательства, жители города могут обратиться с соответствующей жалобой в адрес Управления.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» заниматься взысканием долгов могут только внесенные в специальный реестр агентства, перечень которых ведёт ФССП России ( fssp.gov.ru/gosreestr_jurlic ), — отмечают в пресс-службе ведомства.

Напоминать о возвращении долга коллектор имеет право не более одного раза в день с 8 утра до 22 часов, и не чаще двух раз в неделю. Нельзя скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Перед началом каждого контакта с должником коллектор обязан представиться и сообщить название коллекторского агентства.

Коллекторские агентства не имеют права приходить на работу и общаться с родственниками и коллегами должника, публиковать информацию о должнике в социальных сетях.

При любых контактах запрещено:

применять к должнику и иным лицам физическую силу либо угрожать

ее применением, угрожать убийством или причинением вреда здоровью;

ее применением, угрожать убийством или причинением вреда здоровью; уничтожать или повреждать имущества либо угрожать уничтожением или повреждением имущества;

применять методы взаимодействия, опасные для жизни и здоровья людей;

оказывать психологическое давление на должника и иных лиц, использовать выражения и совершать иные действия, унижающие честь и достоинство должника и иных лиц.

При совершении любых противоправных действий со стороны коллекторских организаций, жителям Севастополя необходимо:

Зафиксировать правонарушение посредством видео-аудиозаписи, фотографий текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров. По возможности, укажите дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств. Сообщить об указанных фактах в региональное Управление региона, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о ваших долговых обязательствах, наименования коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли с вами взаимодействие.

Если вы считаете, что действия, предпринимаемые организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, либо с вами взаимодействует лицо, не включенное в государственный реестр, вы вправе обратиться непосредственно в Управление с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение доводов в отдел правового обеспечения, документационного обеспечения, по взаимодействию со средствами массовой информации, ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Севастополю по адресу: 299014 г. Севастополь, ул. Правды, д. 10, и по электронной почте op@r92.fssp.gov.ru.

В случае установления нарушения закона, виновные лица понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством, — подчёркивают в пресс-службе УФССП России по Севастополю.