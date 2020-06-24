Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

В Год памяти и славы 24 июня севастопольцы приняли участие во всероссийских патриотических акциях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из таких памятных акций – «Голубь мира», в рамках которой возле Дворца детства и юности севастопольцы запустили в небо 40 белых голубей, в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней.

После, все желающие присоединились к акции «Полевая почта» и «Красная гвоздика».

Севастопольцы писали письма с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятие имеет не только социальное значение. В годы Великой Отечественной войны письма, отправленные на фронт, сортировались на специальных полевых почтах, откуда уже распределялись в нужные части. Теперь все желающие могут таким же способом отравить слова благодарности ветеранам, — отметили в правительстве города.

В течение этого дня в Севастополе пройдут и другие акции. Напомним, поздно вечером, в 22:50 – начнется акция «Лучи Победы». За 10 минут до салюта в небо взметнется световая волна. Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут лучи Победы. Концерт на пл. Нахимова начнётся в 19:00 и завершится в 23:00 салютом.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.