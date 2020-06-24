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Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 14:16 24.06.2020

В Год памяти и славы 24 июня севастопольцы приняли участие во всероссийских патриотических акциях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Одна из таких памятных акций  – «Голубь мира», в рамках которой возле Дворца детства и юности севастопольцы запустили в небо 40 белых голубей, в честь мира, оплаченного ценой миллионов жизней.

Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

После, все желающие присоединились к акции «Полевая почта» и «Красная гвоздика».

Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

Севастопольцы писали письма с пожеланиями ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятие имеет не только социальное значение.  В годы Великой Отечественной войны письма, отправленные на фронт, сортировались на специальных полевых почтах, откуда уже распределялись в нужные части. Теперь все желающие могут таким же способом отравить слова благодарности ветеранам, — отметили в правительстве города.

Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

В течение этого дня в Севастополе пройдут и другие акции. Напомним, поздно вечером, в 22:50 – начнется акция «Лучи Победы». За 10 минут до салюта в небо взметнется световая волна.  Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут лучи Победы. Концерт на пл. Нахимова начнётся в 19:00 и завершится в 23:00 салютом.

Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя.

Севастопольцы присоединились к акции «Голубь мира»

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