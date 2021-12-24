Севастопольцы проверили себя на наличие долгов в рамках акции «Узнай о своих долгах»

Сегодня, в рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах» севастопольские судебные приставы провели информационные мероприятия.

Целью акции является повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан, а также информирование жителей региона о различных способах узнать о своих долгах и оплатить их. Мобильные пункты ведомства, организованные с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности и с использованием средств индивидуальной защиты, были расположены на территории торгового центра «Муссон», на площади Нахимова и площади 1-мая в Балаклаве, на железнодорожном вокзале, центральном рынке, во Многофункциональном центре «Мои документы» по адресу: г. Севастополь, ул. Вокзальная, д. 10. Сотрудники УФССП России по Севастополю призвали граждан проверить себя на предмет наличия задолженностей, рассказали о способах узнать о долгах и оплатить их с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и мобильного приложения «ФССП», предупреждали о правовых последствиях неуплаты задолженностей, а также консультировали по вопросам, входящим в компетенцию ведомств, — рассказали в пресс-службе УФССП по Севастополю.

На железнодорожном вокзале и площади Нахимова судебные приставы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравляли жителей города с Наступающими праздниками, вручали информационные листовки, содержащие информацию о сервисе «Банк данных исполнительных производств», а также консультировали граждан по интересующим вопросам в рамках исполнительного производства.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств», который расположен на официальном сайте УФССП России по Севастополю, позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица получить информацию об исполнительном производстве.

фото: пресс-служба УФССП по Севастополю

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