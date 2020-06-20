Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение

Солнечное затмение будет наблюдаться 21 июня. В Севастополе Луна закроет диск Солнца на 9%. Начнётся затмение около 8:40 и продлится около двух часов. Специалисты советуют использовать при наблюдении защитные средства – яркий солнечный свет может повредить глаза. Об этом пишет «Новый Севастополь» .

Можно использовать «дедовские методы» – закопченное стекло или (компьютерные) диски. Стекло можно самостоятельно закоптить до нужной степени – это будет правильный вариант, – рассказал «Новому Севастополю» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. – Лично после наблюдения таких явлений – солнечного затмения 1999 года, наблюдение кометы Хейла-Боппа – увлёкся астрономией, и они изменили всю мою жизнь.

По его словам, с научной точки зрения такие явления уже не имеют столь же большой значимости, как раньше. Когда-то затмения помогали уточнять орбиту Луны, но сейчас она уже очень хорошо изучена.

Но когда происходит полное солнечное затмение, мы хорошо видим солнечную корону – выбросы из Солнца, так называемые протуберанцы и солнечный ветер. Это без солнечного затмения можно видеть только с борта космического аппарата, – добавил он.

Назаров отметил, что астрономические явления могут отказывать влияние на людей. Но не солнечные затмения, а вспышки на Солнце. Солнечный ветер воздействует на земное магнитное поле. Метеочувствительные люди это замечают – может меняться степень внимания, появляться раздражительность. Предстоящее же затмение будет абсолютно безопасным для людей.