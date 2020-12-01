Севастопольцы стали финалистами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

По итогам полуфинала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участниками которого в Южном федеральном округе стали 110 студентов, два участника из Севастополя получили путевки в финал, который состоится с 7 по 10 декабря.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда. По итогам полуфинальных мероприятий, прошедших в распределённом очно-заочном формате в Южном федеральном округе, Конохова Анна Геннадиевна и Рогачёв Илья Витальевич – студенты Севастопольского государственного университета (СевГУ) – стали финалистами кубка, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

В процедуре оценки управленческих компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти.

Стать финалистом проекта платформы «Россия – страна возможностей» – это значит доказать, что вы лучшие из лучших. Конкуренция за выход в финал кубка в этом году была выше конкурсов в самые престижные вузы страны. Позади сложный путь отбора, впереди – интересная управленческая битва с лучшими представителями своих региональных полуфиналов. Каждый из вас будет сражаться не только за себя, но и за свои вузы. Финал – это время показать все свои возможности и продемонстрировать то, на что вы способны по-настоящему. Только самые мотивированные и подготовленные смогут назвать себя победителями, – отмечает руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В финале проекта конкурсанты поборются за возможность попасть в 10-ку лучших студентов страны и пройти обучение на программе развития управленческого потенциала, получить наставника от финалистов и победителей конкурса управленцев «Лидеры России, получить дополнительные баллы при поступлении в РАНХиГС.

Проект открыт для всех студентов, недавних выпускников вуза, студентов среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 25 лет. Особый акцент сделан на развитие компетенций управления и принятия решений в сложных экономических условиях.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

СПРАВКА: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.