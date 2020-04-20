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Севастопольцы в массовом порядке подают заявки на оформление электронных пропусков
иллюстрация: пресс-служба Правительства Севастополя

Севастопольцы в массовом порядке подают заявки на оформление электронных пропусков

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:16 20.04.2020

В Севастополе система оформления электронных пропусков начала работать неделю назад.

По состоянию на 8 утра сегодняшнего дня подано более 7 тыс. заявок, которые содержали запрос на выдачу 27,635 пропусков. 2,149 заявок на текущий момент были одобрены, по ним выданы 10 359 пропусков. 1 788 заявок были отклонены. С 17 апреля также запущен сервис, позволяющий обменять бумажный пропуск на QR код.  Бумажные пропуска продолжают свое действие и данной возможностью воспользовались 137 человек.  Наибольшее количество отказов по выдаче новых пропусков связано с некорректно выбранным основным видом деятельности, а также отсутствием приложенного документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя. Прошу всех соблюдать эти важные условия при подаче заявки. Бизнес сообществу рекомендуем пользоваться автоматической  маршрутизацией для того, чтобы не ошибиться при выборе органа, куда будет направлена заявка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления информатизации и связи Александру Осипову.

Врио Губернатора Михаил Развожаев поручил усилить работу по оформлению электронных пропусков, а в исполнительных органах  закрепить ответственных за обработку заявок.

Я понимаю, что у людей помимо работы с пропусками есть свои прямые обязанности. Необходимо выделять отдельных людей исключительно для рассмотрения заявок. Заявка не должна рассматриваться больше одного рабочего дня. Прошу коллег тщательно разбираться с каждой заявкой. Также хочу призвать горожан в спокойном режиме получать электронные пропуска, обращаясь на портал – это позволит нам исключить случаи с подделкой пропусков, – заявил Михаил Развожаев.

 

Севастопольцы в массовом порядке подают заявки на оформление электронных пропусков

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