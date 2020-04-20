Севастопольцы в массовом порядке подают заявки на оформление электронных пропусков

В Севастополе система оформления электронных пропусков начала работать неделю назад.

По состоянию на 8 утра сегодняшнего дня подано более 7 тыс. заявок, которые содержали запрос на выдачу 27,635 пропусков. 2,149 заявок на текущий момент были одобрены, по ним выданы 10 359 пропусков. 1 788 заявок были отклонены. С 17 апреля также запущен сервис, позволяющий обменять бумажный пропуск на QR код. Бумажные пропуска продолжают свое действие и данной возможностью воспользовались 137 человек. Наибольшее количество отказов по выдаче новых пропусков связано с некорректно выбранным основным видом деятельности, а также отсутствием приложенного документа, подтверждающего личность и полномочия заявителя. Прошу всех соблюдать эти важные условия при подаче заявки. Бизнес сообществу рекомендуем пользоваться автоматической маршрутизацией для того, чтобы не ошибиться при выборе органа, куда будет направлена заявка, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления информатизации и связи Александру Осипову.