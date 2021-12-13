Севастопольцы вышли в финал национальной премии «Студент года – 2021»

Представители Севастополя вышли в финал в восьми номинациях Российской национальной премии «Студент года – 2021». Это совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Финал премии пройдет с 13 по 20 декабря.

Всего в отборе участвовали более 8 тысяч студентов из 75 регионов России. Эксперты премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 годы, а также творческую видеопрезентацию, – отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Среди представителей Севастополя в финале – студентка Института общественных наук и международных отношений Севастопольского госуниверситета Ирина Саенко. Она руководит клубом «Молодежное министерство иностранных дел» и развивает связи между школьниками города и студентами.

В номинации «Интеллект года» за победу поборется студентка Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова Наджие Эмирсуин. Студентка разработала проект «Будущее региона», цель которого – проанализировать механизмы миграции молодежи, и получила грантовую поддержку.

Студент Академии труда и социальных отношений Михаил Мовсисян стал финалистом в номинации «Общественник года». Среди достижений студента – многолетнее участие во Всероссийской акции «Снежный десант РСО» в Севастополе, научно-практических конференциях, Всероссийском конкурсе «Доброволец России».

В номинации «Председатель совета обучающихся года» свои достижения представит председатель студенческого совета, студентка Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова Арина Авраменко. Арина руководит тремя грантовыми проектами и является автором научных работ по экономической безопасности.

Еще один студент Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова Роман Ляшук стал финалистом в номинации «Творческая личность года». Роман достиг значительных успехов в танцах – побеждал на всероссийских соревнованиях «Кубок Гранда», «Кубок Черного моря», «Паруса надежд».

В номинации «Студенческое медиа года» Севастополь представит медиапроект «За мной в Крым!». Его автором стала студентка филиала МГУ им. Ломоносова в Севастополе Полина Малыш. В рамках проекта выпущено более 500 материалов об интересных людях Крыма и популярных туристических местах, местной кухне. Команда проекта выпускает печатный и электронный журнал «За мной в Крым!» и работает над созданием сайта.

Студенческое научное общество Севастопольского госуниверситета поборется за победу в номинации «Студенческое научное общество года». Участники общества создают условия для работы молодых ученых, организовывают круглые столы, открытые лекции, мастер-классы и научные конференции.

В номинации «Юридическое объединение года» финалистом стала студенческая правовая консультация Юридического института СевГУ. В качестве одной из главных своих целей участники организации называют формирование у обучающихся по направлению «Юриспруденция» навыков оказания юридической помощи и правовое просвещение населения.

В 2021 году финал премии пройдет в онлайн-формате. В нем примут участие 600 студентов из 71 региона России. На протяжении пяти дней студенты будут проходить конкурсные испытания, среди которых самопрезентация, специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, дебаты, социальное проектирование и ролевые игры. Экспертами премии станут общественные, политические и научные деятели, спортсмены, деятели культуры и искусства, журналисты и медийные личности.

Премия является официальным мероприятием Года науки и технологий и проходит в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».