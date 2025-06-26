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Севастополе погасили почтовую марку в честь 80-летия Победы
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Севастополе погасили почтовую марку в честь 80-летия Победы

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:06 26.06.2025

В Севастополе состоялась церемония специального гашения почтовых марок, посвященных военной форме участников легендарного Парада Победы 1945 года. Мероприятие прошло в рамках 80-летия Великой Победы.

На почтовых марках изображены: командующий фронтом и нарком ВМФ СССР; знаменосец и командир сводного полка 1-го Украинского фронта; командир батальона трофейных знамен; суворовцы и их начальники.

Каждый оттиск был поставлен вручную специальным штемпелем с датой 24 июня 2025 года, что придает маркам особую филателистическую ценность. Тираж каждой марки составил 72 000 экземпляров, номинал – 40 рублей.

Через такие знаки — открытки, марки, выставки — мы сохраняем связь с Победной весной. И с теми, кто сделал ее возможной, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника отдела развития связи департамента цифрового развития Василия Суханова.

После гашения всем участникам были вручены памятные рамки с оригинальными конвертами.

Узнайте больше:  В Севастополе прошли мероприятия, посвященные 84-й годовщине начала Великой Отечественной войны

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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