В Севастополе погасили почтовую марку в честь 80-летия Победы

В Севастополе состоялась церемония специального гашения почтовых марок, посвященных военной форме участников легендарного Парада Победы 1945 года. Мероприятие прошло в рамках 80-летия Великой Победы.

На почтовых марках изображены: командующий фронтом и нарком ВМФ СССР; знаменосец и командир сводного полка 1-го Украинского фронта; командир батальона трофейных знамен; суворовцы и их начальники.

Каждый оттиск был поставлен вручную специальным штемпелем с датой 24 июня 2025 года, что придает маркам особую филателистическую ценность. Тираж каждой марки составил 72 000 экземпляров, номинал – 40 рублей.