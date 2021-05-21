Севастополец поборется за победу в конкурсе «Лидеры интернет-коммуникаций»

В Москве с 20 по 24 мая проходит очный этап конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», в котором принимают участие 376 конкурсантов. В числе претендентов на победу – один участник из Севастополя. По словам генерального директора АНО «Диалог» Алексея Гореславского, что решение провести конкурс было принято в связи с актуальным запросом на специалистов, владеющих современными навыками в сфере интернет-коммуникаций.

Активный отклик участников показал, что у конкурса есть общеотраслевое значение. Здесь мы можем сформировать кадровый резерв не только для себя, но и для других компаний. Что очень кстати, потому что конкурс вызвал большой интерес серьезных работодателей и экспертного сообщества: некоторые сами выступили с инициативой к нам присоединиться, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Алексея Гореславского.

Всего на участие в конкурсе было подано более 13 тысяч заявок, в очный этап прошли 376 конкурсантов, которые ранее успешно преодолели дистанционный этап отбора и контрольное тестирование. В течение 20 и 21 мая пройдет полуфинал, по итогам которого будут определены финалисты. В период с 23 по 24 мая они поборются за победу, а вечером 24 мая пройдет церемония награждения победителей и закрытие конкурса.

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители смогут получить работу в структуре АНО «Диалог», пресс-службах региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах, смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также станут участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.