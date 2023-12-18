Севастополец Александр Шалимов — обладатель Кубка России по дзюдо-2023

Севастополец Александр Шалимов (в параллельном зачете он также представляет Крым) стал обладателем Кубка России по дзюдо-2023. Соревнования 15-17 декабря прошли в Нижнем Новгороде на базе Дворца спорта «Северная звезда».

Александр Шалимов (тренеры – Вячеслав Амелин, Артур Вартанян и Владимир Щелканов) отличился в самой престижной весовой категории – свыше 100 кг. Севастополец провел пять поединков и во всех одержал победы. В финале в великолепном стиле (амплитудным броском) был повержен Гиорги Хурцилава из Москвы.

Все оппоненты были сильные и опытные, но тем и интересно дзюдо – никогда не знаешь, кто победит, – отметил Александр Шалимов в интервью официальному сайту Федерации дзюдо России. – Главное, я смог победить основного соперника – самого себя. В финале же все решил план: знаю, как борется Гиорги, смотрел наши предыдущие встречи и с самого начала придерживался своей стратегии.

Всего в соревнованиях принял участие 371 дзюдоист из 44 регионов РФ (249 мужчин и 122 женщины).

Крым был представлен 5 спортсменами. Лучшего результата добилась керчанка Юна Герасимова (заняла седьмое место в весе до 48 кг).

источник: «Крымский спорт»