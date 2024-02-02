Севастополец Алексей: «Я всегда буду готов бросить всё и встать на защиту Родины»

Доблесть, честь, отвага и мужество, которые проявляют российские военнослужащие при выполнении задач в зоне специальной военной операции, – это пример, который они подают всем севастопольцам и особенно подрастающему поколению Города-Героя. Алексей – военнослужащий 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота.

Я родом из Иркутской области. Срочную службу я проходил в Кемеровской области, г. Югра. После заключил контракт и служил во внутренних войсках (с 2016 года – войска национальной гвардии). Потом был ещё один контракт в городе Уссурийске, и в 2019 году я приехал в Севастополь, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

В зоне спецоперации Алексей находился с первого дня. Успешно выполнял задачи по охране военного аэропорта в составе артиллеристской батареи. В боях под Бердянском Алексей был тяжело ранен, а после восстановления вернулся в родную часть.

Я вот смотрю, как парни-добровольцы приходят в пункт отбора и заключают контракт, чтобы участвовать в СВО, и думаю, что, если бы у меня была такая же ситуация – я был бы на гражданке и тут началась спецоперация, – я бы также пошёл и встал на защиту своей страны, не сидел бы дома, не прятался. Я бы бросил всё, чтобы защищать свою Родину, — говорит Алексей.

За участие в специальной военной операции Алексей награждён орденом Мужества.

Орден мне вручили в госпитале за спасение техники в особо опасных условиях. Но я считаю, что награда всё же за другое – да, я спасал технику, но прежде всего я спасал своего раненого товарища, — отмечает мужчина.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя