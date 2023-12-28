Севастополец-доброволец с позывным «Кинжал»: «У всех нас одна цель – защищать свою Родину»

Рядовые и сержанты, ефрейторы и майоры, старшины и прапорщики в одном строю в зоне спецоперации успешно выполняют поставленные боевые задачи. Мужчины разных возрастов, национальностей и профессий из разных регионов объединились, чтобы встать на защиту страны и своего народа. Один из них – доброволец спецназа «Ахмат» с позывным «Кинжал».

Я ушёл добровольцем в составе спецназа «Ахмат» в должности стрелка. Заключил контракт на три месяца прямо в канун новогодних праздников. Наш отряд так и прозвали «Новогодний сюрприз». Выполняли задачи на Соледарском направлении: сначала держали оборону, потом начался штурм. Во время выполнения одной из задач на Донецком направлении я был ранен и контужен, после чего вернулся домой, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя добровольца.

Герой поделился, что бойцы регулярно получают помощь тыла и письма школьников.

На передовую и в расположение нам привозили гуманитарную помощь, тепловизоры, маскировочные сети и детские письма. Письма ребят со всей России – это очень важно и ценно. Когда бойцы находятся в расположении и нам приносят письма, за душу берёт, честно. Многие забирают письма и потом носят с собой, – подчёркивает боец спецназа.

Вернувшись в родной город, участник спецоперации обратился в филиал фонда «Защитники Отечества». Благодаря помощи социального координатора он получил удостоверение ветерана боевых действий и направление на санаторно-курортное лечение в город Саки.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя