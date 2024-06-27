Севастополец — Герой России Роман Кулаков — проходит обучение в проекте «Время героев»

«Есть такая профессия – Родину защищать» – фразу командира эскадрона Георгия Петровича из легендарного фильма «Офицеры» знает каждый. Она в полной мере относится и к герою нашего материала – участнику СВО, Герою России Роману Кулакову.

«Есть такая профессия – Родину защищать» – фразу командира эскадрона Георгия Петровича из легендарного фильма «Офицеры» знает каждый. Она в полной мере относится и к герою нашего материала – участнику СВО, Герою России Роману Кулакову.

Военным я мечтал стать с детства. Всегда любил смотреть фильмы о Великой Отечественной войне, видел, как возвращались ветераны Чеченской войны и войны в Афганистане, много общался с ветеранами Великой Отечественной. Смотрел на них, слушал рассказы о ВОВ, и сердце переполняла гордость, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя мужчину.

В зоне спецоперации Роман служил в разведке. За успешное выполнение задач он отмечен высшей государственной наградой — медалью «Золотая Звезда».

Эта Звезда Героя принадлежит не только мне. Она принадлежит моим ребятам, вместе с которыми мы выполняли задачи в зоне спецоперации. Все шестеро бойцов бились там героически. Так что это результат не только мой, всё получилось благодаря моему подразделению. Мои пацаны стояли там до конца и не дали противнику вклиниться в нашу оборону. В этом бою я получил тяжёлое ранение, меня эвакуировал мой товарищ. С ним всё хорошо, несмотря на то, что буквально через небольшой промежуток времени тоже получил тяжёлое ранение, — отмечает Роман.

Участник спецоперации отметил, что на передовой ощущается безусловная поддержка тыла.

Мы все двигаемся в одном направлении, все куём Победу: не только те, кто на передовой, но и те, кто в тылу. Кто-то плетёт масксети, кто-то продуктами помогает или оборудованием, обмундированием. Наша армия нас всем обеспечивает, но дополнительные ресурсы всегда помогают. А самое трогательное – детские письма. За душу берёт, когда, скажем, Коля из 3-го класса пишет, что он тобой гордится, как он нас всех уважает и любит, говорит спасибо за то, что мы защищаем страну. Когда читаешь такие письма, берёт гордость, и ты начинаешь ещё больше понимать, для чего ты там воюешь, — говорит военнослужащий.

Сейчас Роман Кулаков принимает участие в программе «Время героев», которую реализует Академия народного хозяйства и госслужбы по поручению Президента.

Программа обучения очень насыщенная, интенсивная и интересная. В первом потоке нас 83 человека. Недавно мы в рамках обучения завершили экспедицию на Северный полюс, в ходе которой ежедневно работали с 7 утра до 11 вечера. А ещё благодаря обучению я лично познакомился с Президентом. Владимир Владимирович поинтересовался условиями нашего обучения. Чётко обозначил, что надеется на нас, как на ближайший кадровый резерв административной структуры. Встреча с национальным лидером, безусловно, придала дополнительных сил для обучения, — говорит он.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

