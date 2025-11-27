Севастополец готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в центре Севастополя

По данным силовиков, задержанный являясь сторонником украинской националистической идеологии, собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ракетных обстрелов ВСУ и размещал их на различных проукраинских интернет-ресурсах.
С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества, – сообщили в ФСБ.
В ходе обыска дома у фигуранта изъяли взрывное устройство. Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и приготовлении теракту. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
источник: РИА Новости Крым
