Севастополец готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота в центре Севастополя
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:37 27.11.2025

В Севастополе 57-летний уроженец Винницкой области УССР готовил взрыв у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Как сообщает в четверг пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, мужчина задержан.

По данным силовиков, задержанный являясь сторонником украинской националистической идеологии, собирал сведения о военных объектах Минобороны РФ и последствиях ракетных обстрелов ВСУ и размещал их на различных проукраинских интернет-ресурсах.

С целью устрашения населения мужчина планировал совершение подрыва самодельного взрывного устройства в Севастополе у Памятного знака в честь 300-летия Российского флота. Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества, – сообщили в ФСБ.

В ходе обыска дома у фигуранта изъяли взрывное устройство. Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и приготовлении теракту. Злоумышленник заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

источник: РИА Новости Крым 

