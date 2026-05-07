Севастополец хранил дома гексоген и взрывное устройство

Прокуратура города Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя 1954 года рождения.

Он обвиняется по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, ношение и хранение взрывчатого вещества и взрывного устройства). По версии следствия, пенсионер хранил по месту своего проживания пригодные для взрыва электродетонатор и брикет гексогена массой почти 700 г, что в тротиловом эквиваленте составляет около 1 кг. Эти предметы находились у него дома, в квартире на ул. Хрусталева, в выдвижном ящике комода на лоджии.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю изъяли взрывчатое вещество и взрывное устройство, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Обвиняемый пояснил, что за несколько дней до задержания обнаружил пакет с указанными предметами на улице и решил забрать домой, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.