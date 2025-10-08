Севастополец хранил марихуану в крупном размере

По версии следствия, летом текущего года 43-летний мужчина приобрёл у неустановленного лица 6 свертков с марихуаной общей массой 213 граммов и в дальнейшем хранил их в гараже для личного употребления.

О том, что севастополец может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств, стало известно сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю. В ходе реализации полученных сведений, информация нашла своё подтверждение.

Вначале мужчина попытался убедить полицейских в том, что не хранит у себя наркотики или иные запрещённые предметы. Однако после того, как он узнал, что будет проведён осмотр гаражного бокса с использованием служебной собаки, то признался полицейским в наличии у него нелегальных запасов «дурман-травы», которые были спрятаны в старом диване.

В ходе следственных действий сотрудники полиции изъяли 6 свёртков с марихуаной, электронные весы, четыре мобильных телефона, две банковских карты и 200 тысяч рублей наличными.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю