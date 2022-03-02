Севастополец Кирилл Жиздюк выступает на чемпионате мира по снукеру

18-летний Кирилл Жиздюк из Севастополя выступает на Чемпионате мира по снукеру среди мужчин, женщин и мальчиков в возрасте до 21 года. Соревнования стартовали 1 марта в Академии QBSF в столице Катара Дохе Об этом «Севастопольской газете» сообщил президент Севастопольского отделения бильярдного спорта России Сергей Павлов. По его словам, на первом этапе (с 1 по 5 марта) женщины и юноши в возрасте до 21 года соревнуются в своих дисциплинах, затем (с 6 по 11 марта) пройдет мужской чемпионат по снукеру. В чемпионате принимают участие 109 игроков из 32 стран. К.Жиздюк стартовал 1 марта с победы со счетом 3:1 над представителем Индии.