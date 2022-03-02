Севастополец Кирилл Жиздюк выступает на чемпионате мира по снукеру

18-летний Кирилл Жиздюк из Севастополя выступает на Чемпионате мира по снукеру среди мужчин, женщин и мальчиков в возрасте до 21 года. Соревнования стартовали 1 марта в Академии QBSF в столице Катара Дохе Об этом
Как пояснил С.Павлов, в последние несколько лет в чемпионатах (участники в возрасте до 21 года) верхние строчки турнирных таблиц уверенно занимают китайские спортсмены. Однако на этот раз в связи с поступившими им строгими рекомендациями, они не принимают участие в чемпионате. Остается только гадать, кто окажется в числе сильнейших, завоевав чемпионский титул среди юниоров. В мужской категории действующий чемпион пакистанец Мухаммад Асиф будет защищать свой титул, а в женской категории семикратная чемпионка мира Венди Янс (Бельгия) попытается вернуть утраченное ею в 2018 году мировое лидерство, — отмечает «Севастопольская газета».
В сентябре 2021 года К.Жиздюк стал победителем Кубка России по снукеру, завоевав три медали.
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