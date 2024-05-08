Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Севастополец Леонид Рубель одержал победу во Всероссийском турнире по дзюдо в Санкт-Петербурге
актуально в республике
Севастополец Леонид Рубель одержал победу во Всероссийском турнире по дзюдо в Санкт-Петербурге
фото предоставлено Леонидом Рубелем

Севастополец Леонид Рубель одержал победу во Всероссийском турнире по дзюдо в Санкт-Петербурге

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 16:05 08.05.2024

В преддверии Дня Победы в петербургской комплексной школе высшего спортивного мастерства Ассоциация ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга провела XXIV Всероссийский турнир по дзюдо среди ветеранов и юношеских команд, посвященный главному празднику страны.

На один ковер с мастерами дзюдо вышли спортсмены из юношеских команд вузов Санкт-Петербурга, которые продемонстрировали свои навыки и обогатились бесценным опытом старших поколений. В соревнованиях ветеранов отличился мастер спорта России Леонид Рубель из Севастополя, который стал победителем в весовой категории до 90 кг среди спортсменов в возрасте 50-60 лет, — отмечает «Крымский спорт»

Напомним, что Леонид Рубель является двукратным чемпионом России среди мастеров (Стерлитамак, 2016 г.; Тюмень, 2017 г.), а также победителем Всемирных игр дзюдо (Пазарджик, Болгария, 2018 г.).

Узнайте больше:  У "лифтеров" из Крыма и Севастополя - 10 медалей на престижном Всероссийском турнире в Москве

источник: «Крымский спорт»

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.