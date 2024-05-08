Севастополец Леонид Рубель одержал победу во Всероссийском турнире по дзюдо в Санкт-Петербурге

В преддверии Дня Победы в петербургской комплексной школе высшего спортивного мастерства Ассоциация ветеранов дзюдо Санкт-Петербурга провела XXIV Всероссийский турнир по дзюдо среди ветеранов и юношеских команд, посвященный главному празднику страны.

На один ковер с мастерами дзюдо вышли спортсмены из юношеских команд вузов Санкт-Петербурга, которые продемонстрировали свои навыки и обогатились бесценным опытом старших поколений. В соревнованиях ветеранов отличился мастер спорта России Леонид Рубель из Севастополя, который стал победителем в весовой категории до 90 кг среди спортсменов в возрасте 50-60 лет, — отмечает «Крымский спорт».

Напомним, что Леонид Рубель является двукратным чемпионом России среди мастеров (Стерлитамак, 2016 г.; Тюмень, 2017 г.), а также победителем Всемирных игр дзюдо (Пазарджик, Болгария, 2018 г.).

источник: «Крымский спорт»