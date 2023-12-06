Севастополец — лучший юрист России в отрасли энергетического права

Высшей всероссийской юридической премией имени В.А. Мусина «За вклад в развитие энергетического права» наградили заместителя председателя Международного Союза юристов, члена Комиссии Ассоциации юристов России по энергетическому праву и развитию законодательства в сфере топливно-энергетического комплекса, доцента кафедры «Гражданское право и процесс» Юридического института Севастопольского государственного университета, кандидата юридических наук Вячеслава Гусякова.

Церемония награждения юридическими премиями прошла в Колонном зале Дома Союзов. В ней приняли участие заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков, мэр Москвы Сергей Собянин, члены Президиума, Правления Ассоциации юристов России, многие государственные, политические, общественные деятели, представители научных, образовательных организаций, судейского сообщества, известные адвокаты, нотариусы.

С профессиональным праздником юристов в приветственной телеграмме поздравил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Отметим, что Вячеслав Гусяков был лично был знаком с известным советским и российским правоведом, член-корреспондентом РАН (2008), специалистом в области гражданского права, гражданского процесса и международного частного права, членом совета директоров ОАО «Газпром» Валерием Абрамовичем Мусиным.

Наш коллега Вячеслав Гусяков стал лучшим юристом России в сфере энергетического права. Сейчас энергетика занимает значительное место в экономике нашей страны, а любая отрасль нуждается в правовом обеспечении. Энергетическое право сейчас на подъеме, оно очень динамично развивается, и к нему обращено пристальное внимание. Это направление правовой науки по значимости входит сейчас в правовой топ. Для нас важно, что наш преподаватель, благодаря своим научным работам и выступлениям на международных научных конференциях: в Казахстане, России, Белоруссии, Китае признан лучшим юристом Российской Федерации в этой отрасли. Это подтверждает высокий уровень наших преподавателей, — говорит директор Юридического института СевГУ Владимир Коваль.

Российская юридическая премия имени Валерия Абрамовича Мусина за вклад в развитие энергетического права учреждена Ассоциацией юристов России в 2018 году в память об известном российском ученом, юристе, докторе юридических наук – Валерии Абрамовиче Мусине (28.03.1939–22.12.2015), является символом признания заслуг выдающегося ученого и знаком того, что Ассоциация юристов России стремится поддержать развитие юридической науки.

источник: пресс-служба Севастопольского государственного университета