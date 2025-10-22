Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастополец может отправиться за решётку на 7 лет — призывал к ракетному удару по Крымскому мосту
Новости Республики
Севастополец может отправиться за решётку на 7 лет - призывал к ракетному удару по Крымскому мосту
скрин видео: УФСБ России по Республике Крым и Севастополю

Севастополец может отправиться за решётку на 7 лет — призывал к ракетному удару по Крымскому мосту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:25 22.10.2025

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело севастопольца, который призывал в проукраинских чатах к ракетным ударам по Крымскому мосту, а также к атакам на резиденцию президента РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети «Интернет», – сказано в сообщении.

По версии следствия, 22-летний мужчина в период с марта 2024 по апрель 2025 года в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ.

Узнайте больше:  Ялтинцам тепло в дома обещают дать 27 октября

Также мужчина призывал к насильственным действиям в отношении граждан России. Кроме того, его отдельные публикации оправдывали действия ВСУ в Курской области.

Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, – добавили в сообщении.

Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x