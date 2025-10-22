Севастополец может отправиться за решётку на 7 лет — призывал к ракетному удару по Крымскому мосту

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети «Интернет», – сказано в сообщении.

По версии следствия, 22-летний мужчина в период с марта 2024 по апрель 2025 года в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ.

Также мужчина призывал к насильственным действиям в отношении граждан России. Кроме того, его отдельные публикации оправдывали действия ВСУ в Курской области.

Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.