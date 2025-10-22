Севастополец может отправиться за решётку на 7 лет — призывал к ракетному удару по Крымскому мосту

Южный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело севастопольца, который призывал в проукраинских чатах к ракетным ударам по Крымскому мосту, а также к атакам на резиденцию президента РФ. Об этом сообщили в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Севастополя, обвиняемого в совершении публичных призывов к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма в сети «Интернет», – сказано в сообщении.
По версии следствия, 22-летний мужчина в период с марта 2024 по апрель 2025 года в групповых переписках проукраинских Telegram-каналов публиковал комментарии, призывающие к нанесению ракетного удара по Крымскому мосту, атакам резиденции президента РФ.
Также мужчина призывал к насильственным действиям в отношении граждан России. Кроме того, его отдельные публикации оправдывали действия ВСУ в Курской области.
Прокуратура Севастополя направила уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
Санкции вменяемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, – добавили в сообщении.
Ранее сообщалось, что 37-летнего жителя Севастополя осудили за публичные призывы убивать русских, которые он публиковал в интернете под вымышленным именем.
