Севастополец наладил работу сим-боксов — помогал телефонным мошенникам

Следователи Следственного управления МВД по Республике Крым завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя Севастополя. Молодой человек обвиняется в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика.
В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, действуя по указаниям зарубежных кураторов, приобрёл более 500 сим‑карт и GSM-шлюзы, затем поочерёдно арендовал не менее десяти квартир на территории города Симферополя и Симферопольского района, в которых размещал эти телекоммуникационные устройства.
Фигурант обеспечил функционирование оборудования, через которое дистанционные аферисты звонили гражданам нашей страны с целью хищения денежных средств. Жертвами мошенников, использовавших нелегальный узел связи, стали более 30 россиян, которые лишились в общей сложности свыше 20 миллионов рублей.
Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ОБК МВД по Республике Крым в сентябре прошлого года. В ходе обысков по месту его жительства и временного пребывания были изъяты три сим-бокса, смартфоны, компьютерная техника и сим-карты, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.
За 23 дня своей криминальной подработки севастополец «заработал» более 167 тысяч рублей, которые он получал на криптокошельки и банковские карты.
В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
МВД Медиа (https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-krymu-ozhidaet-suda-sevastopolets-naladivshiy-rabotu-sim-boksov-v-interesakh-telefonnykh-moshennik/).
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму
С тегами: МВД России в Крыму