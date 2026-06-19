Севастополец наладил работу сим-боксов — помогал телефонным мошенникам

Следователи Следственного управления МВД по Республике Крым завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя Севастополя. Молодой человек обвиняется в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика.

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, действуя по указаниям зарубежных кураторов, приобрёл более 500 сим‑карт и GSM-шлюзы, затем поочерёдно арендовал не менее десяти квартир на территории города Симферополя и Симферопольского района, в которых размещал эти телекоммуникационные устройства.

Фигурант обеспечил функционирование оборудования, через которое дистанционные аферисты звонили гражданам нашей страны с целью хищения денежных средств. Жертвами мошенников, использовавших нелегальный узел связи, стали более 30 россиян, которые лишились в общей сложности свыше 20 миллионов рублей.

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ОБК МВД по Республике Крым в сентябре прошлого года. В ходе обысков по месту его жительства и временного пребывания были изъяты три сим-бокса, смартфоны, компьютерная техника и сим-карты, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.