Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастополец наладил работу сим-боксов — помогал телефонным мошенникам
Новости Республики
Севастополец наладил работу сим-боксов - помогал телефонным мошенникам
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Севастополец наладил работу сим-боксов — помогал телефонным мошенникам

Опубликовал: news-parser в Актуально 14:35 19.06.2026

Следователи Следственного управления МВД по Республике Крым завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 20-летнего жителя Севастополя. Молодой человек обвиняется в незаконном использовании абонентских терминалов пропуска трафика.

В ходе предварительного следствия установлено, что в сентябре прошлого года обвиняемый, действуя по указаниям зарубежных кураторов, приобрёл более 500 сим‑карт и GSM-шлюзы, затем поочерёдно арендовал не менее десяти квартир на территории города Симферополя и Симферопольского района, в которых размещал эти телекоммуникационные устройства.

Фигурант обеспечил функционирование оборудования, через которое дистанционные аферисты звонили гражданам нашей страны с целью хищения денежных средств. Жертвами мошенников, использовавших нелегальный узел связи, стали более 30 россиян, которые лишились в общей сложности свыше 20 миллионов рублей.

Противоправную деятельность злоумышленника пресекли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью ОБК МВД по Республике Крым в сентябре прошлого года. В ходе обысков по месту его жительства и временного пребывания были изъяты три сим-бокса, смартфоны, компьютерная техника и сим-карты, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

За 23 дня своей криминальной подработки севастополец «заработал» более 167 тысяч рублей, которые он получал на криптокошельки и банковские карты.

Узнайте больше:  В Крыму начинают действовать ограничения на передвижение мототехники ночью

В настоящее время материалы уголовного дела, возбуждённого по трём эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 274.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

МВД Медиа (https://mvdmedia.ru/news/operativnye-novosti/v-krymu-ozhidaet-suda-sevastopolets-naladivshiy-rabotu-sim-boksov-v-interesakh-telefonnykh-moshennik/).

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 15

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.