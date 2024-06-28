Севастополец «напоролся» на статью из-за бытового конфликта

Полицейские установили, что между 36-летним местным жителем и его женой возник конфликт из-за того, что супруга ушла в гости без него. Как оказалось, по этой причине семейные ссоры возникали ранее.
Находясь в квартире, выпивший мужчина разозлился и разбил телевизор, который недавно купил его тесть и передал во временное пользование дочери и внукам. Когда супруга вернулась домой и увидела последствия, сразу вызвала полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона ППСП имени В.И. Бузина, которые задержали дебошира и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», ему грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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