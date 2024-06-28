Севастополец «напоролся» на статью из-за бытового конфликта

Находясь в квартире, выпивший мужчина разозлился и разбил телевизор, который недавно купил его тесть и передал во временное пользование дочери и внукам. Когда супруга вернулась домой и увидела последствия, сразу вызвала полицию. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельного батальона ППСП имени В.И. Бузина, которые задержали дебошира и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.