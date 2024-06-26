Севастополец Никита Ковальский — федеральный победитель «Диктанта Победы»

Награждение победителей Международной исторической акции «Единой России» «Диктант Победы — 2024» прошло в Москве. На церемонии выступил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В этом году очно и онлайн в акции приняли участие порядка 2 миллионов человек. Диктант прошел во всех регионах России и в 61 государстве мира. Он стал самым массовым тестом на знание истории Великой Отечественной войны. Участников акции становится всё больше, и это говорит о высоком уровне интереса людей разных возрастов к истории Великой Отечественной войны, — рассказал Александр Хинштейн.

В числе награжденных — студент Севастопольского государственного университета по специальности «Информационная безопасность» Никита Ковальский. 18-летний севастополец впервые принял участие в акции, правильно ответил на все вопросы исторического диктанта и стал одним из федеральных победителей.

Любовь к истории мне привили преподаватели Севастопольского президентского кадетского училища, которое я закончил с отличием. Там были сильные педагоги, благодаря им я хорошо знаю историю. Решил проверить свои знания на «Диктанте Победы». Что-то я знал, а какие-то ответы нашел методом исключения. Я довольно часто участвую в разных акциях, конкурсах и считаю, что «Диктант Победы» — очень важная акция. Она нужна, чтобы мы помнили о подвигах наших отцов, дедов и прадедов. Очень понравилось, обязательно приму участие и в следующем году, — рассказал Никита.

Поучаствовать в акции Никите предложила бабушка — депутат Законодательного Собрания Севастополя Татьяна Зенина. Узнав о победе внука, она поздравила его и отметила, что им гордится.

Это не просто проверка знаний, а дань памяти и способ сохранить правдивую историю Великой Отечественной войны. Это выражение гордости за свою страну, уважение к ветеранам, желание передать новым поколениям память о подвиге нашего народа. Горжусь, что мой внук не просто принял участие в патриотическом диктанте, но и стал одним из победителей, — сказала Татьяна Зенина.

Награждение состоялось в Музее Победы, а после церемонии для победителей организовали ночную прогулку-экскурсию по Москве. 9 мая 2025 года победители исторического диктанта смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади в качестве гостей.

В 2024 году в России открылось более 28 тысяч площадок «Диктанта Победы». На 150 севастопольских площадках «Диктант Победы» написали более 13 тысяч человек.

источник: пресс-служба Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия»

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