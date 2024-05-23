Севастополец Николай Серов: «Защищать Родину – это долг каждого здравомыслящего человека»

Казак Севастопольской пластунской сотни Николай Серов участвует в специальной военной операции с марта 2023 года в составе добровольческого батальона «Скиф» (БАРС-35) казачьей бригады «Терек». Ещё в 2014 году Николай принимал участие в защите Севастополя на блокпостах и сейчас не смог остаться в стороне.

Защищать Родину – это долг каждого здравомыслящего человека. Я думаю, каждый, кто может держать оружие в руках, обязан принимать участие, потому что ребятам тяжело. Нужно быть там, со своими, защищать свой город, свою страну, семью, Родину. Мы нашей пластунской сотней давно занимаемся военной подготовкой, в Севастополе всё отрабатывали и когда поняли, что готовы, решили заходить – появилась возможность попасть в батальон «Скиф», он как раз только создавался. Во время спецоперации мы удерживали Бахмут, когда его освобождали – держали оборону на правом фланге. Родные переживали, но поддерживали: без поддержки вообще никуда, это самое важное, когда находишься там, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя казака.

Николай награждён медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью «Вечный шеф Терского казачьего войска генерал А. П. Ермолов».

Мой прадед был казаком, мне всегда была интересна их жизнь. Потом я познакомился с атаманом, принял присягу, решил для себя жить казачьей жизнью. На нашей базе в Севастополе мы занимаемся с детками, учим их обращению с шашкой, навыкам рукопашного боя, конной езде. У нас есть своя часовня великомученика и целителя Пантелеимона, часто приезжают ребята из воскресных школ с настоятелем отцом Александром, мы проводим для них занятия на природе, рассказываем о нашей жизни. Это не хобби, это не работа – это жизнь. «Слава Богу, что мы казаки» – это общеказачий девиз, – делится Николай.

Те, кто сейчас в Севастополе, тоже не остаются в стороне: плетут маскировочные сети для казаков и всех, кто в них нуждается.