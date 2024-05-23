Севастополец Николай Серов: «Защищать Родину – это долг каждого здравомыслящего человека»

Казак Севастопольской пластунской сотни Николай Серов участвует в специальной военной операции с марта 2023 года в составе добровольческого батальона «Скиф» (БАРС-35) казачьей бригады «Терек». Ещё в 2014 году Николай принимал участие в защите Севастополя на блокпостах и сейчас не смог остаться в стороне.
Защищать Родину – это долг каждого здравомыслящего человека. Я думаю, каждый, кто может держать оружие в руках, обязан принимать участие, потому что ребятам тяжело. Нужно быть там, со своими, защищать свой город, свою страну, семью, Родину. Мы нашей пластунской сотней давно занимаемся военной подготовкой, в Севастополе всё отрабатывали и когда поняли, что готовы, решили заходить – появилась возможность попасть в батальон «Скиф», он как раз только создавался. Во время спецоперации мы удерживали Бахмут, когда его освобождали – держали оборону на правом фланге. Родные переживали, но поддерживали: без поддержки вообще никуда, это самое важное, когда находишься там, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя казака.
Николай награждён медалью «Участнику специальной военной операции» и медалью «Вечный шеф Терского казачьего войска генерал А. П. Ермолов».
Мой прадед был казаком, мне всегда была интересна их жизнь. Потом я познакомился с атаманом, принял присягу, решил для себя жить казачьей жизнью. На нашей базе в Севастополе мы занимаемся с детками, учим их обращению с шашкой, навыкам рукопашного боя, конной езде. У нас есть своя часовня великомученика и целителя Пантелеимона, часто приезжают ребята из воскресных школ с настоятелем отцом Александром, мы проводим для них занятия на природе, рассказываем о нашей жизни. Это не хобби, это не работа – это жизнь. «Слава Богу, что мы казаки» – это общеказачий девиз, – делится Николай.
Те, кто сейчас в Севастополе, тоже не остаются в стороне: плетут маскировочные сети для казаков и всех, кто в них нуждается.
Когда мы находились «за ленточкой», нужны были маскировочные сети, и те, кто из сотни оставался в Севастополе, сёстры, матери, волонтёры приезжали и плели сети нам, а ещё в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты, там тоже служит наш казак, мы общаемся, друг друга поддерживаем. Мы не жадные, сети раздаём тем, кто в них нуждается, – подчёркивает Николай Серов.
Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.
Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.
Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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