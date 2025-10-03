Прямо сейчас:
Севастополец обокрал знакомого, пока тот находился в больнице

Во время дружеской вечеринки 40-летнему хозяину дома стало плохо, поэтому гости вызвали скорую медицинскую помощь. Пока один из приятелей сопровождал его в городскую больницу, второй остался в чужом жилище.

Быстро прикинув выгоду от возникшей ситуации, он обшарил помещения в поисках ценностей и в строительном вагончике обнаружил «коллекцию» электроинструментов — болгарку, перфоратор, дисковую пилу и другое оборудование общей стоимостью свыше 90 тысяч рублей. Не теряя времени, злоумышленник упаковал добычу в пакеты, вызвал такси и направился в комиссионный магазин, где сбыл чужое имущество за 6,5 тысяч рублей. Вырученные средства он потратил на личные нужды. После возвращения из больницы хозяин дома обнаружил пропажу инструментов и обратился в полицию. Оперативники ОМВД России по Ленинскому району задержали 37-летнего подозреваемого. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

