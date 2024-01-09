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Севастополец оскорбил коллегу в общем чате предприятия. Итог — «заработал» штраф

Севастополец оскорбил коллегу в общем чате предприятия. Итог — «заработал» штраф

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 18:32 09.01.2024

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении.

Установлено, что в августе 2023 года работник ГУП «Севэлектроавтотранс» в мессенджере в сети Интернет публично с использованием грубой и бранной лексики оскорбил заявительницу, которая является его коллегой, в ходе переписки в общем чате сотрудников предприятия. Прокуратура района возбудила в отношении высказавшего оскорбления  мужчины дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет»), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. 

Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка № 1 Балаклавского судебного района г. Севастополя оштрафовал виновного на 5 тыс. рублей.

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