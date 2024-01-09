Севастополец оскорбил коллегу в общем чате предприятия. Итог — «заработал» штраф

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя провела проверку по обращению местной жительницы об оскорблении.

Установлено, что в августе 2023 года работник ГУП «Севэлектроавтотранс» в мессенджере в сети Интернет публично с использованием грубой и бранной лексики оскорбил заявительницу, которая является его коллегой, в ходе переписки в общем чате сотрудников предприятия. Прокуратура района возбудила в отношении высказавшего оскорбления мужчины дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, совершенное публично с использованием сети «Интернет»), — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.