Севастополец попался на государственной измене. Суд вынес приговор

источник фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:07 07.08.2025

Севастопольский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя Севастополя – гражданина России Владимира Макарова.

Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Установлено, что в период с декабря 2023 по апрель 2024 года путем переписки в интернет-мессенджере Макаров был завербован сотрудником СБУ для конфиденциального сотрудничества против безопасности Российской Федерации. По заданию представителя украинской спецслужбы он забрал из подготовленного для него тайника мобильный телефон с необходимым программным обеспечением. С апреля по июнь 2024 года с помощью этого устройства он собирал и передавал вербовщику фотографии и сведения о расположении вооружения и военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации. Сотрудники УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю пресекли преступную деятельность Макарова. Он задержан и заключен под стражу, — озвучили детали дела в пресс-службе Правительства Севастополя. 

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 14  лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

Просмотры: 10

