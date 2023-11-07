Севастополец попытался продать детскую коляску через сеть Интернет — не продал, но денег лишился

Недавно желание дистанционно продать детскую коляску обернулось для 26-летнего местного жителя имущественным ущербом. После того, как молодой человек разместил на одной из интернет-площадок данное объявление, ему позвонил незнакомец, который якобы пожелал осуществить покупку. Под предлогом получения оплаты, лжепокупатель направил потерпевшему электронное письмо с просьбой перейти по указанной им ссылке и ввести данные своей банковской карты. Мужчина необдуманно выполнил указания злоумышленника, в результате чего с его счета было похищено более 7 тысяч рублей. Осознав, что его обманули, пострадавший обратился в ОМВД России по Ленинскому району. По указанному факту сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и принимаются все необходимые меры, направленные на раскрытие преступления.

С целью предупреждения подобных случаев, полиция Севастополя в очередной раз призывает граждан придерживаться мер предосторожности. Если вы осуществляете продажу какой-либо вещи через интернет-сервис, то общаться с возможным покупателем рекомендуется в чатах внутри платформы, не переходя в сторонние мессенджеры и приложения. При этом ни в коем случае не переходите по внешним ссылкам. В ходе переписки никогда не сообщайте и не вводите коды из СМС и СVV-код банковской карты, под каким бы предлогом вас об этом ни просили, — отмечают в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

Отметим, что выдавая себя за онлайн-покупателей, мошенники могут отвлечь ваше внимание продолжительным разговором и под предлогом получения предоплаты, попросить подойти к банковскому терминалу, после чего под их диктовку набрать ряд комбинаций. Для усыпления бдительности аферисты могут представиться правоохранителями, военнослужащими или должностными лицами органов власти, направленными в наш регион в командировку, которые по какой-либо причине торопятся осуществить у вас покупку. Однако если вы необдуманно выполните такое указание незнакомцев, то можете неосознанно перевести на подконтрольные мошенникам счета значительную сумму. Чтобы не стать жертвой данного преступления, не спешите выполнять какие-либо требования незнакомых лиц, предварительно не обдумав свои действия.

Поскольку противоправные деяния совершаются также и в отношении онлайн-покупателей, при осуществлении дистанционных покупок рекомендуем пользоваться сервисами для защиты сделок внутри платформ. В этом случае деньги резервируются на безопасном счете, пока посылка не будет доставлена. После подтверждения качества товара покупателям, денежные средства переводятся продавцу. Предложение купить дорогостоящие вещи по заниженной цене, как и требование осуществить предоплату сразу на крупную сумму должны вызвать у вас подозрение.

Если же вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение МВД России или сообщить об этом по телефону 102.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)