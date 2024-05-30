Севастополец, позывной «Танцор»: «Правда на нашей стороне»

Сегодня участники спецоперации выполняют поставленные задачи ради свободы и независимости России и её жителей, сохранения памяти о героическом прошлом и веру в процветающее будущее. За каждым из них – близкие люди, которые ждут, надеются и гордятся. Один из таких – военнослужащий Борис с позывным «Танцор».

В зоне спецоперации наше подразделение занимается разведывательной деятельностью, ещё мы помогаем операторам беспилотных летательных аппаратов. Мне очень пригодилось полученное образование: до СВО я пять лет учился в училище на военного переводчика. Помимо изучения английского, я изучал редкий язык дари, поэтому легко переводил документацию, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Бориса.

Мужчина считает, что решение о начале спецоперации было оправданно.

Я полностью согласен с Президентом в том, что следует провести денацификацию на территории Украины. Необходимость освободить наши исторические территории появилась уже давно, поэтому сейчас мы делаем всё возможное для достижения своих целей. Победа будет за нами, потому что на нашей стороне правда, мы едины, полны решимости вернуться к своим семьям с победой, — подчеркивает военнослужащий.

За успешное выполнение задач в зоне СВО Борис награждён медалью «За воинскую доблесть» II степени.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя