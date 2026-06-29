Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Севастополец Пётр Винокуров – пятикратный чемпион России по даунхиллу!
Новости Республики
Севастополец Пётр Винокуров – пятикратный чемпион России по даунхиллу!
фото: ВКонтакте, Федерация велосипедного спорта России

Севастополец Пётр Винокуров – пятикратный чемпион России по даунхиллу!

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 29.06.2026

На горнолыжном курорте «Банное» (Башкортостан) завершился чемпионат России по маунтинбайку в дисциплине «скоростной спуск» (даунхилл).

Севастополец Петр Винокуров завоевал свое пятое «золото» чемпионата страны, подтвердив статус одного из сильнейших райдеров. Вторым стал Федор Черемных (Иркутская область), третьим – Александр Обуховский (Челябинская область).

Узнайте больше:  Важно: провоз топлива через Крымский мост увеличили до 200 литров на машину

Среди женщин победу одержала Анна Скумбина (Пермский край) – это ее девятый титул чемпионки России.

Напомним, что ранее и Винокуров, и Скумбина стали обладателями Кубка России. Поздравляем севастопольского гонщика с очередным достижением! — отмечает «Крымский спорт». 

 

 

Просмотры: 8

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.