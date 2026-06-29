Севастополец Пётр Винокуров – пятикратный чемпион России по даунхиллу!

Севастополец Петр Винокуров завоевал свое пятое «золото» чемпионата страны, подтвердив статус одного из сильнейших райдеров. Вторым стал Федор Черемных (Иркутская область), третьим – Александр Обуховский (Челябинская область).
Среди женщин победу одержала Анна Скумбина (Пермский край) – это ее девятый титул чемпионки России.
Напомним, что ранее и Винокуров, и Скумбина стали обладателями Кубка России. Поздравляем севастопольского гонщика с очередным достижением! — отмечает «Крымский спорт».
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