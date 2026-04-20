Севастополец пытался "отжать" земельный участок, подделав паспорт его владелицы
источник фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Севастополец пытался «отжать» земельный участок, подделав паспорт его владелицы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:59 20.04.2026

Сотрудникам отдела по борьбе с киберпреступностью УМВД России по г. Севастополю поступила информация о том, что 31-летний мужчина заказал через мессенджер поддельный паспорт на имя 74-летней жительницы Севастополя и будет получать посылку с товаром в пункте выдачи одной из служб доставки. В ходе проверки оперативных данных полицейские задержали злоумышленника с липовыми документами.

Как выяснилось, в прошлом мужчина имел опыт в сопровождении сделок с землей и знал тонкости процесса оформления документов на право собственности. Заметив заброшенный участок, он решил разузнать, кто же является его владельцем. Для этого фигурант пообщался с соседями и выяснил анкетные данные пожилой хозяйки, которая, как оказалось, ни разу там не появлялась. Так и созрел преступный план.

В даркнете мужчина «пробил» подробную информацию о пенсионерке, в том числе узнал серию и номер паспорта, дату и место рождения, а также прописку (в общем-то все данные, необходимые для изготовления поддельного паспорта). После этого за сумму в 100 тысяч рублей, ему обещали изготовить новый документ, ничем не отличающийся от подлинника, кроме фотографии, на место которой вклеили изображение первой попавшейся в Интернете пожилой женщины. В качестве презента за дорогостоящий заказ, подозреваемый должен был также получить СНИЛС на имя пенсионерки. Используя эти поддельные документы, он в дальнейшем планировал переоформить право собственности на земельный участок и стать его владельцем. Вот только до конца довести свои намерения не удалось – полицейские оказались быстрее.

За приготовление к совершению мошеннических действий в отношении задержанного следственным отелом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

реклама в крыму

