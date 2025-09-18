Севастополец пытался сбыть мефедрон в крупном размере

Установлено, что 23-летний молодой человек, желая улучшить своё материальное положение, решил подзаработать на продаже запрещенных веществ. В сети Интернет он нашел подходящее объявление и связался с анонимным администратором. После обсуждения с работодателем условий и размера оплаты, он согласился на сотрудничество. Следуя указаниям кураторов, он должен был извлекать из тайников мелкооптовые партии наркотических средств и обустраивать новые закладки в разных районах города для последующей бесконтактной реализации запрещённых веществ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю. В ходе личного досмотра на месте сотрудники полиции изъяли у закладчика 5,92 грамма мефедрона, готового к сбыту. Во время дальнейшего обследования, проведённого по месту проживания злоумышленника, правоохранители обнаружили в шкафу еще свертки с 75 граммами мефедрона, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.