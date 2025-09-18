Прямо сейчас:
Севастополец пытался сбыть мефедрон в крупном размере
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

Севастополец пытался сбыть мефедрон в крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:45 18.09.2025

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю в результате реализации оперативной информации задержали жителя, который размещал закладки с запрещёнными веществами на территории города.

Установлено, что 23-летний молодой человек, желая улучшить своё материальное положение, решил подзаработать на продаже запрещенных веществ. В сети Интернет он нашел подходящее объявление и связался с анонимным администратором. После обсуждения с работодателем условий и размера оплаты, он согласился на сотрудничество. Следуя указаниям кураторов, он должен был извлекать из тайников мелкооптовые партии наркотических средств и обустраивать новые закладки в разных районах города для последующей бесконтактной реализации запрещённых веществ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю. В ходе личного досмотра на месте сотрудники полиции изъяли у закладчика 5,92 грамма мефедрона, готового к сбыту. Во время дальнейшего обследования, проведённого по месту проживания злоумышленника, правоохранители обнаружили в шкафу еще свертки с 75 граммами мефедрона, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере», ему грозит до двадцати лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 5

