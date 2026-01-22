Севастополец Рамиль Байрамов представил инновационный проект на саммите талантов в Казахстане

Победители и призеры научно-технологического конкурса «Большие вызовы» презентовали участникам саммита из Казахстана свои проекты, показывая, что юные исследователи и изобретатели могут внести вклад в решение актуальных научных задач под руководством экспертов, и тем самым мотивировали школьников из Казахстана заниматься проектной деятельностью. Участники саммита познакомились с образовательными программами «Сириуса» и передовыми исследованиями российских ученых, посетили лекции и мастер-классы ведущих экспертов «Сириуса», а также выставку проектов участников научно-технологического конкурса «Большие вызовы». Среди участников саммита — Рамиль Байрамов из Севастополя, воспитанник Малой академии наук, учащийся 11 класса лицея-предуниверсария СевГУ. Юноша представил проект «Получение тканеинженерной конструкции на основе хондроцитов для челюстно-лицевой хирургии».

Рамиль вместе с командой работал над тем, чтобы получить на модельных клетках тканеинженерные конструкции, приближенные по характеристикам к нативной ткани и соответствующие ключевым требованиям безопасности БМКП. Такой конструкт можно использовать в челюстно-лицевой хирургии для устранения дефектов хрящевой ткани и в пластических операциях с меньшими рисками для здоровья.

Как и остальные участники команды, я принимал участие на всех этапах работы — от создания трехмерных хрящевых структур до их оценки. Однако коллегами и преподавателями был особо отмечен мой вклад в разработку официального сайта проекта. Выступая с презентацией перед школьниками Казахстана, я ставил перед собой несколько задач: не только рассказать о работе, проделанной за 24 дня проектной смены, но и донести до аудитории новейшие достижения мировой и российской медицинской науки, — рассказал Рамиль Байрамов.

Направления «Больших вызовов» охватывают ключевые сферы, соответствующие Стратегии научно-технологического развития России. В этом году конкурс включает 11 направлений — от агропромышленных и биотехнологий, генетики и биомедицины, космических исследований до экологии, больших данных и когнитивных исследований.

Победители и призеры конкурса могут приехать в «Сириус» на одноименную программу, где в течение 24 дней ее участники работают в высокотехнологичных лабораториях «Сириуса» под руководством ведущих российских экспертов, решая реальные задачи, стоящие перед современной наукой.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя