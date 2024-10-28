Севастополец «разбил» в гараже теплицу — что культивировал, если «огородом» им заинтересовалась полиция?

В рамках третьего этапа профилактической операции «Мак» в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.
Установлено, что в начале 2023 года мужчина приобрел в теневом сегменте сети «Интернет» семена конопли, а затем, изучив условия выращивания наркосодержащих растений, оборудовал в принадлежащем ему гаражном боксе теплицу. Для получения высокой урожайности он оснастил её автоматическими системами освещения, вентиляции и обогрева. Для нейтрализации запаха, исходящего от растущих кустов, наркоаграрий использовал специальные химические реагенты. Во время обыска из теплицы, находившейся в гараже, сотрудники полиции изъяли 50 саженцев конопли. Кроме того, в помещении обнаружены удобрения и инвентарь для культивирования наркосодержащих растений, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ – «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе