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Севастополец "разбил" в гараже теплицу - что культивировал, если "огородом" им заинтересовалась полиция?
иллюстрация: скрин видео пресс-служба УМВД России в Севастополе

Севастополец «разбил» в гараже теплицу — что культивировал, если «огородом» им заинтересовалась полиция?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:32 28.10.2024

В рамках третьего этапа профилактической операции «Мак» в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Севастополю задержан 48-летний местный житель, подозреваемый в культивировании наркосодержащих растений.

Установлено, что в начале 2023 года мужчина приобрел в теневом сегменте сети «Интернет» семена конопли, а затем, изучив условия выращивания наркосодержащих растений, оборудовал в принадлежащем ему гаражном боксе теплицу. Для получения высокой урожайности он оснастил её автоматическими системами освещения, вентиляции и обогрева. Для нейтрализации запаха, исходящего от растущих кустов, наркоаграрий использовал специальные химические реагенты.  Во время обыска из теплицы, находившейся в гараже, сотрудники полиции изъяли 50 саженцев конопли. Кроме того, в помещении обнаружены удобрения и инвентарь для культивирования наркосодержащих растений, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного отделом дознания ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ – «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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