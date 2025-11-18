Прямо сейчас:
Севастополец убил знакомого из-за финансового долга

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:52 18.11.2025

Собранные следственными органами СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 42-летнему жителю Севастополя. На основании вердикта суда присяжных заседателей он признан виновным в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что днем 24 апреля 2023 года между двумя знакомыми завязалась ссора на фоне имеющегося финансового долга одного перед другим. Злоумышленник решил разобраться с приятелем и, найдя на улице близ дома по ул. Морских Пехотинцев металлическую трубу, нанес ею несколько ударов потерпевшему. Фигурант скрылся с места преступления, а потерпевший скончался спустя несколько дней в больнице.

Мужчина был задержан во взаимодействии с сотрудниками полиции. Следствием проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательственной базы.

Сегодня судом обвиняемому назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

источник: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и г. Севастополю

