Севастополец угнал «Победу». Продал в музей

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 70-летний председатель гаражно-строительного кооператива. Мужчина пояснил, что за гараж около восьми лет не платились взносы, а связаться с владельцем не представилось возможным. С целью решения этой финансовой проблемы председатель организовал собрание участников ГСК, на котором было принято решение поставить помещение на баланс кооператива. После этого руководитель вскрыл помещение и обнаружил там «Победу», которую впоследствии продал в музей за 80 тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.