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Севастополец угнал «Победу». Продал в музей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:06 13.01.2025

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратился 51-летний местный житель, который сообщил, что по личным обстоятельствам не бывал в своём гараже более шести лет, а когда решил заглянуть, обнаружил на входной двери новый замок и пропажу автомобиля ГАЗ-М-20 «Победа». Сумма материального ущерба составила 150 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 70-летний председатель гаражно-строительного кооператива. Мужчина пояснил, что за гараж около восьми лет не платились взносы, а связаться с владельцем не представилось возможным. С целью решения этой финансовой проблемы председатель организовал собрание участников ГСК, на котором было принято решение поставить помещение на баланс кооператива.  После этого руководитель вскрыл помещение и обнаружил там «Победу», которую впоследствии продал в музей за 80 тысяч рублей, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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