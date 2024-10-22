Севастополец украл мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей. Нашли, конечно

Установлено, что ночью в компании молодых людей, которые находились на улице, произошёл спор на фоне внезапно вспыхнувшей неприязни. Когда разборки между несколькими приятелями стали перерастать в потасовку, их разняли и все разошлись. Спустя некоторое время один из участников конфликта, 23-летний молодой человек, заметил пропажу своего смартфона стоимостью 60 тысяч рублей и обратился в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний местный житель, который разнимая участников потасовки, заметил выпавший мобильный телефон одного из них и похитил его. Злоумышленник продал мобильник случайному прохожему, а вырученные незаконным путём денежные средства потратил на свои нужды. Вскоре оперативники установили личность покупателя и изъяли украденный телефон, его вернут законному владельцу, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю