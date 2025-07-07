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Севастополец устроил стрельбу в подсобном помещении кафе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:08 07.07.2025

Как сообщалось ранее, в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю поступило сообщение о стрельбе в одном из кафе на территории гостиничного комплекса в пгт Кача.

Установлено, что 73-летний местный житель, зашел в подсобное помещение для мойки посуды, где работает его бывшая возлюбленная. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил доказать даме свою «мужественность», достал предмет, схожий по внешним признакам на пистолет, и произвёл два выстрела в потолок. На месте происшествия полицейскими проведены все необходимые следственные действия, оружие изъято и направлено на экспертизу, опрошены очевидцы, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении задержанного дознанием ОМВД России по Нахимовскому району возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.

Узнайте больше:  Полиция Севастополя предупреждает: в городе действуют "домофонные" мошенники

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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