Севастополец — в суперфинале пятого конкурса «Лидеры России»

В Ростове-на-Дону завершились очередные очные финалы пятого конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями стали 22 управленца Южного федерального округа и 6 представителей новых субъектов РФ. Все они смогут принять участие в юбилейном суперфинале в феврале 2024 года.

Среди победителей – Иван Глазунов из Севастополя. Он участвует в конкурсе второй раз. С 2021 года Иван работал в Севастопольском государственном университете проректором по строительству и развитию кампуса, а до этого занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа.

Я очень скептически относился к успехам на конкурсе «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей», и, конечно, победа стала для меня определённой неожиданностью. Участвую в этом сезоне конкурса потому, что хотел испытать себя, в прошлом сезоне я не дошёл до финала. И вот в этом году всё получилось, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Ивана Глазунова.

Всего на участие в пятом сезоне было подано почти 12,5 тысячи заявок из ЮФО и более 1,5 тысячи заявок из новых регионов РФ.

Финалы юбилейного конкурса «Лидеры России» завершены в шести федеральных округах: Северо-Западном, Сибирском, Уральском, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Кавказском. После Ростова-на-Дону (ЮФО и новые регионы РФ) очные испытания продолжатся в Москве: 6-10 декабря на одной площадке с управленцами Центрального федерального округа оценочные мероприятия пройдут зарубежные участники.

По итогам всех окружных финалов определятся 300 суперфиналистов пятого сезона. Имена победителей юбилейного конкурса управленцев «Лидеры России» станут известны в феврале 2024 года.

Напомним, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации. В апреле 2023 года стартовал пятый сезон проекта. За всё время на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок из 150 стран мира.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя