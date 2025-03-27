Севастополец в Ялте время от времени наведывался в магазин, чтобы... обворовать его

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ялта установили личность подозреваемого и задержали 41-летнего севастопольца. Установлено, что мужчина время от времени наведывался в магазин и когда за ним никто не наблюдал прятал товар, взятый с витрины, под одежду после чего поспешно выходил из торгового объекта. Севастополец свою вину признал. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого похищенное имущество было изъято, — сообщили в пресс-службе МВД России в Севастополе.