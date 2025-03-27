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Севастополец в Ялте время от времени наведывался в магазин, чтобы... обворовать его

Севастополец в Ялте время от времени наведывался в магазин, чтобы… обворовать его

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:12 27.03.2025

В полицию Ялты обратился сотрудник сети магазинов цифровой и бытовой техники с заявлением о краже товаров на сумму более 23 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Ялта установили личность подозреваемого и задержали 41-летнего севастопольца. Установлено, что мужчина время от времени наведывался в магазин и когда за ним никто не наблюдал прятал товар, взятый с витрины, под одежду после чего поспешно выходил из торгового объекта. Севастополец свою вину признал. По месту его проживания проведен обыск, в ходе которого похищенное имущество было изъято, — сообщили в пресс-службе МВД России в Севастополе. 

Отделом дознания УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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