Севастополец — ветеран боевых действий — награждён медалями за участие в спецоперации

Ежедневно севастопольские мужчины присягают на верность Отечеству и самоотверженно встают на защиту своей страны. Один из них — доброволец Эдуард Котелевский.

О том, что я приму участие в спецоперации, не сомневался ни секунды: когда я увидел, что нацисты уничтожают города, прикрываются женщинами, детьми и стариками, не смог оставаться в стороне. Ушёл добровольцем, находясь в резерве. Я офицер запаса. Четыре месяца был командиром штурмовой роты «Вепрь». Бои вели на Луганском и Донецком направлении. Дружной и сплочённой бригадой освобождали Новоалександровку, Тошковку, Лисичанск, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Эдуарда.

За участие в специальной военной операции Эдуард Юрьевич награждён множеством медалей и представлен к награжению орденом Мужества.

Самая дорогая – медаль «810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты ЧФ». Это медаль легендарного подразделения, которое своим мужеством и отвагой доказало, что такое морская пехота. Мне её вручили в Совете ветеранов, потому что в своё время я тоже служил в 810-й. Ещё одна важная награда для меня – медаль «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик». Этой медалью сам народ поблагодарил меня за то, что я участвовал в освобождении русских земель, — говорит военнослужащий.

Сейчас Эдуард Юрьевич – социальный координатор филиала госфонда «Защитники Отечества». Признаëтся: когда-то здесь ему помогли и направили на реабилитацию после ранения. Теперь пришла его очередь помогать боевым товарищам.

Кроме того, как представитель фонда мужчина занимается патриотическим воспитанием молодёжи.

Я рассказываю ребятам о себе, о спецоперации. Всегда говорю правду. Молодое поколение должно знать историю своей страны. Я говорю им о том, как важно быть вместе, ценить и любить свою Родину, – отмечает он.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя