Севастополец Владислав: «Патриотизм – это любовь к России»

Каждый день мы узнаём о подвигах наших солдат и офицеров. Один из героев специальной военной операции – военнослужащий Владислав.

Решение принять участие в спецоперации я принял осознанно. Как и многие военнослужащие, не смог спокойно смотреть на то, как нацисты цинично убивают мирных жителей Донбасса – женщин, детей, стариков, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

В составе штурмовой бригады Владислав выполнял задачи, поставленные командирами, с использованием разных видов оружия и спецсредств.

В основном это были штурмовые действия, удержание позиций, эвакуация раненых, обеспечение штурмовых групп всем необходимым, поддержка соседних позиций, — отметил он.

За участие в спецоперации Владислав награждён медалью «За отвагу».

Командование представило меня к награждению государственной наградой – медалью «За отвагу». Также я получил благодарность от главы ЛНР. Хотя сам считаю, что ничего такого особенного не делал: просто делал свою работу, выполнял приказы командиров, – говорит мужчина.

Владислав признаётся, что он – патриот своей страны: «Для меня патриотизм – это любовь к России, к земле, на которой я вырос! Любовь к русскому языку, на котором я впервые сказал слово «мама». И вера в великую Россию!»

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя