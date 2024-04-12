Севастополец, врач медроты с позывным «Гермес»: «Я верен своему государству»

Ежедневно военные врачи и медицинский персонал оказывают всю необходимую помощь военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Служба по зову сердца – так говорит о деле своей жизни врач медицинской роты с позывным «Гермес».

У меня всегда было ощущение, что за свой город надо бороться, севастопольские мужчины – это воины. Что меня побудило? Моё неуемное желание жизненного движения и осознание того, что врач должен быть там, где бойцы больше всего подвержены опасности. Это требует не только медицинского профессионализма, но и чести, достоинства, мужества. Мне показалось, что я обладаю этими качествами, поэтому я принял решение пойти вместе со всеми в одном строю и подписал контракт, – рассказал военнослужащий.

В зоне спецоперации «Гермес» находился с марта 2022 года по декабрь 2023-го. Врач медицинской роты выполнял задачи на всех направлениях, кроме ЛНР. За участие в спецоперации мужчина награждён орденом Мужества.

Я вместе со своим подразделением участвовал в остановке контрнаступления. В первых числах сентября я находился в населённом пункте Работино и за свою работу, не только медицинскую, но и организационную, был представлен и награждён орденом Мужества, — поделился военный.

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.