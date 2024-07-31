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Севастополец Юрий Круглов покорил очередной восьмитысячник
фото: Федерация альпинизма и скалолазания Севастополя. Юрий Круглов, флаг России и флаг Севастополя на вершине К2

Севастополец Юрий Круглов покорил очередной восьмитысячник

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 15:05 31.07.2024

Знаменитый севастопольский альпинист совершил восхождение на вторую по высоте вершину мира — К2 (Чогори). Это пятый восьмитысячник, покоренный нашим «Снежным барсом». Новость сообщили в Федерации альпинизма и скалолазания Севастополя, ее президент — Юрий Круглов.

Долгожданная суперновость! Вчера, 29 июля 2024 года, в 4.30 утра Юрий Круглов поднялся на вершину горы К2 (8614 метров). Это вторая по высоте горная вершина мира. Вечером того же дня Юрий Игоревич спустился в Базовый лагерь. Поздравляем нашего севастопольского суперальпиниста Юрия Круглова с успешным восхождением! Гордимся и ждем дома! — цитирует сообщение «Севастопольская газета».

К2 покорилась только со второй попытки. В прошлом году Ю.Круглов поднялся лишь до высоты 8300 м. По его словам, было не нужно ломать голову, на какую гору пойти следующим летом: «Следующий июль — опять К2. […] Гора достойная, интересная, нескучная».

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Сам Ю.Круглов о новом успешном восхождении написал в соцсетях очень кратко:

Вчера в 4.30 утра поднялся на К2. Встретил рассвет. В 22:00 вернулся в базлаг.

В числе самых знаковых восхождений севастопольского альпиниста — бескислородное восхождение на гору Чо-Ойю (8201 м) в 2014 году, на вершину Манаслу (8163 м) в 2016-м, Дхаулагири (8167 м) в 2017-м и на Эверест (8848 м) в 2019 году. На каждом покоренном восьмитысячнике он оставлял флаг Севастополя.

К2 — Чогори (8611 м) — самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Гилгит-Балтистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения.

Всего на Земле 14 горных вершин высотой выше 8000 м.

источник: «Севастопольская газета»

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