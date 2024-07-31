Севастополец Юрий Круглов покорил очередной восьмитысячник

К2 покорилась только со второй попытки. В прошлом году Ю.Круглов поднялся лишь до высоты 8300 м. По его словам, было не нужно ломать голову, на какую гору пойти следующим летом: «Следующий июль — опять К2. […] Гора достойная, интересная, нескучная».

Сам Ю.Круглов о новом успешном восхождении написал в соцсетях очень кратко:

Вчера в 4.30 утра поднялся на К2. Встретил рассвет. В 22:00 вернулся в базлаг.

В числе самых знаковых восхождений севастопольского альпиниста — бескислородное восхождение на гору Чо-Ойю (8201 м) в 2014 году, на вершину Манаслу (8163 м) в 2016-м, Дхаулагири (8167 м) в 2017-м и на Эверест (8848 м) в 2019 году. На каждом покоренном восьмитысячнике он оставлял флаг Севастополя.

К2 — Чогори (8611 м) — самый северный восьмитысячник мира. Находится в хребте Балторо на границе Гилгит-Балтистана и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев. Чогори известна как «Дикая гора» из-за чрезвычайной сложности восхождения.

Всего на Земле 14 горных вершин высотой выше 8000 м.

источник: «Севастопольская газета»