«Севастопольгаз» осуществляет плановые работы на газораспределительном пункте

В рамках регулярного технического обслуживания газовой инфраструктуры «Севастопольгаз» приступило к плановым работам на одном из газораспределительных пунктов. Эти мероприятия являются неотъемлемой частью профилактической стратегии предприятия и проводятся в соответствии с утвержденным графиком.

Основная цель работ — поддержание стабильной и бесперебойной подачи природного газа потребителям. В ходе обслуживания специалисты проверяют состояние оборудования, тестируют системы, а также проверяют возможные неисправности. Особое внимание уделяется вопросам промышленной и пожарной безопасности.

Все операции выполняются в строгом соответствии с нормативными требованиями, что позволяет минимизировать риски и обеспечить надежную эксплуатацию газораспределительных систем даже в условиях повышенной нагрузки. Плановое техническое обслуживание также способствует продлению срока службы оборудования и газовой инфраструктуры.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя