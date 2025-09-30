«Севастопольгаз» осуществляет плановые работы на газораспределительном пункте

Основная цель работ — поддержание стабильной и бесперебойной подачи природного газа потребителям. В ходе обслуживания специалисты проверяют состояние оборудования, тестируют системы, а также проверяют возможные неисправности. Особое внимание уделяется вопросам промышленной и пожарной безопасности.
Все операции выполняются в строгом соответствии с нормативными требованиями, что позволяет минимизировать риски и обеспечить надежную эксплуатацию газораспределительных систем даже в условиях повышенной нагрузки. Плановое техническое обслуживание также способствует продлению срока службы оборудования и газовой инфраструктуры.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
