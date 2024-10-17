Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Севастопольгаз» уйдёт в госсобственность
актуально в республике
"Севастопольгаз" уйдёт в госсобственность
фото: © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

«Севастопольгаз» уйдёт в госсобственность

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:08 17.10.2024

ПАО «Севастопольгаз» перейдет в государственную собственность, соответствующее решение приняли на заседании правительства Севастополя, которое прошло в закрытом режиме. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Компания «Севастопольгаз» обслуживает газопроводы и обеспечивает газоснабжение в Севастополе.

Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность. На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУП «Севастопольгаз», сформированная правительством. Стабильная работа предприятия обеспечена, — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Глава города поблагодарил за проделанную работу директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора России Игоря Краснова, силовые ведомства Севастополя и Крыма.

Узнайте больше:  Из КФУ в Симферополе эвакуируют людей из-за сообщения о минировании

Как отмечается в постановлении правительства Севастополя, опубликованном 17 октября, в собственность города переходит движимое и недвижимое имущество «Севастопольгаза», включая земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, оборотные и необоротные, в том числе нематериальные активы. Всего в перечне 174 наименования.

источник: ТАСС

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: газоснабжение Крыма

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
газоснабжение Крыма
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.