«Севастопольгаз» уйдёт в госсобственность

Сегодня утром на заседании правительства, которое прошло в закрытом режиме, приняли решение о переходе собственности украинских олигархов ПАО «Севастопольгаз» в государственную собственность. На предприятии сейчас назначена временная администрация из числа сотрудников нашего ГУП «Севастопольгаз», сформированная правительством. Стабильная работа предприятия обеспечена, — написал Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Глава города поблагодарил за проделанную работу директора ФСБ Александра Бортникова и генерального прокурора России Игоря Краснова, силовые ведомства Севастополя и Крыма.
Как отмечается в постановлении правительства Севастополя, опубликованном 17 октября, в собственность города переходит движимое и недвижимое имущество «Севастопольгаза», включая земельные участки, объекты незавершенного строительства, системы газоснабжения, оборотные и необоротные, в том числе нематериальные активы. Всего в перечне 174 наименования.
источник: ТАСС
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С тегами: газоснабжение Крыма