Севастополю нужны новые автобусные маршруты. Например, от сел Байдарской долины к… морю

Лидер Севастопольского Общественного Движения «Доброволец», депутат Совета Балаклавского МО, член регионального Политсовета партии «Единая Россия» Дмитрий Голиков отмечает странную тенденцию… недоступности отдыха у моря жителям сел Байдарской долины.

Развитие сельских территорий подразумевает решение ряда социальных проблем. Одна из них – транспортная. Сельчанам, порой, и до города нелегко добраться, а о море… здесь только мечтают. Хоть и живут недалеко от известных ласпинских пляжей.

Жить в 15 минутах езды до моря, но не иметь возможности туда добраться… Такая ситуация имеет место быть для огромного числа простых жителей Байдарской долины. Люди обращаются за помощью, нужен общественный транспорт связывающий долину с Ласпи и с Форосом, — отмечает лидер «Добровольца».

Он признает, что вопрос непростой. В его решении нужно учитывать сезонность, выгоду транспортного предприятия, просчитать возможную наполняемость автобусов, учесть число льготников… Но вопрос – социальный. Рядовому жителю Родникового или Тылового, Орлиного или Широкого без машины о севастопольских пляжах остается только мечтать.

Интересно, что в практике «Добровольца» был проект «Добрый автобус». Как раз для жителей сел Балаклавского района. Их в назначенное время отвозили (и доставляли обратно) на социальные продуктовые пункты рынка «Севпривоз». Тогда проект получился благодаря партнерству ОД «Доброволец» с ООО «Рубин». Это был хороший пример социально ориентированного бизнеса в Севастополе. Но одно дело разовые перевозки, другое – дополнительный автобусный маршрут. Тут без доброй воли городских властей проблему не решить. Помогут ли сельчанам… море увидеть?