Севастополю вернули 49 земельных участков в севастопольской зоне ЮБК

По решению суда 49 земельных участков около лагеря Ласпи возвращены Севастополю.
Участки являются землями лесного фонда, в украинский период незаконно выбыли из собственности города Севастополя и путем ряда сделок по купли-продаже перешли в собственность жителя г. Ялты. Владелец имел намерение в дальнейшем продать эти участки по цене порядка 500 млн рублей. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева работа в отношении земельных участков началась в июне 2020 года. Тогда департаментом по имущественным и земельным отношениям был подан иск в Балаклавский районный суд об истребовании из чужого незаконного владения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.
Участки лесного фонда были приобретены двумя частными лицами в украинский период по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации.
Затем 49 участков были проданы физическому лицу путем заключения нескольких договоров купли-продажи, — отмечает заместитель губернатора Светлана Пирогова.
7 сентября Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе решение Балаклавского районного суда города Севастополя, которым участки были истребованы у физического лица, отменив судебный акт апелляционной инстанции.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..