Севастополю вернули 49 земельных участков в севастопольской зоне ЮБК

По решению суда 49 земельных участков около лагеря Ласпи возвращены Севастополю.

Участки являются землями лесного фонда, в украинский период незаконно выбыли из собственности города Севастополя и путем ряда сделок по купли-продаже перешли в собственность жителя г. Ялты. Владелец имел намерение в дальнейшем продать эти участки по цене порядка 500 млн рублей. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева работа в отношении земельных участков началась в июне 2020 года. Тогда департаментом по имущественным и земельным отношениям был подан иск в Балаклавский районный суд об истребовании из чужого незаконного владения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.