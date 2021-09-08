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Севастополю вернули 49 земельных участков в севастопольской зоне ЮБК
фото: pxhere.com

Севастополю вернули 49 земельных участков в севастопольской зоне ЮБК

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:08 08.09.2021

По решению суда 49 земельных участков около лагеря Ласпи возвращены Севастополю.

Участки являются землями лесного фонда, в украинский период незаконно выбыли из собственности города Севастополя и путем ряда сделок по купли-продаже перешли в собственность жителя г. Ялты. Владелец имел намерение в дальнейшем продать эти участки по цене порядка 500 млн рублей. По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева работа в отношении земельных участков началась в июне 2020 года. Тогда департаментом по имущественным и земельным отношениям был подан иск в Балаклавский районный суд об истребовании из чужого незаконного владения, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Участки лесного фонда были приобретены двумя частными лицами в украинский период по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации.

Затем 49 участков были проданы физическому лицу путем заключения нескольких договоров купли-продажи, — отмечает заместитель губернатора Светлана Пирогова. 

7 сентября Четвёртый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил в силе решение Балаклавского районного суда города Севастополя, которым участки были истребованы у физического лица, отменив судебный акт апелляционной инстанции.

Севастополю вернули 49 земельных участков в севастопольской зоне ЮБК

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