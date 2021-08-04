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Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию до весны 2022 года
Фото: sevmuseum.ru

Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию до весны 2022 года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:17 04.08.2021

Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию. Она начнётся 5 августа и продлится до весны 2022 года.

Приглашаем всех на наши уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники, –говорится в сообщении музея.

Также отмечается, что последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад.

Ранее сообщалось, что специалисты студии военных художников им. М.Б. Грекова должны были подготовить проект реставрации полотен музея.

Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию до весны 2022 года

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