Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию до весны 2022 года

Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию. Она начнётся 5 августа и продлится до весны 2022 года.
Приглашаем всех на наши уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники, –говорится в сообщении музея.
Также отмечается, что последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад.
Ранее сообщалось, что специалисты студии военных художников им. М.Б. Грекова должны были подготовить проект реставрации полотен музея.
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