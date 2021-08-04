Севастопольская Диорама закрывается на реставрацию до весны 2022 года

Музей обороны Севастополя сообщил о закрытии Диорамы на реставрацию. Она начнётся 5 августа и продлится до весны 2022 года.

Приглашаем всех на наши уличные экскурсии, мастер-классы по сбору моделей и ежедневный пуск боевой техники, –говорится в сообщении музея.

Также отмечается, что последняя реставрация здания проводилась более четверти века назад.

Ранее сообщалось, что специалисты студии военных художников им. М.Б. Грекова должны были подготовить проект реставрации полотен музея.